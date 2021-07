CdS – Sensi resta nel mirino della Fiorentina

Torreira il preferito di Italiano, ma l'interista rimane un'opzione per i viola

Sensi, Torreira o Skhiri: dalla rosa di questi tre nomi uscirà il regista di Italiano per la sua Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, quindi, non sfuma la candidatura dell'interista nonostante le varie smentite in tal senso. In ogni caso, il primo nome della lista sarebbe quello dell'uruguaiano, rientrato all'Arsenal dopo il prestito all'Atletico Madrid.