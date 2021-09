CdS – Sensi, lesione al collaterale? Bastoni, Inzaghi spera di averlo col Real

Oggi valutazioni più approfondite per capire le condizioni dei due infortunati nerazzurri

Stefano Sensi, ieri uscito anzitempo dal campo per l'ennesimo infortunio della sua sfortunata carriera, stamani si sottoporrà a esami strumentali per capire l'entità del danno. La speranza - si legge sul Corriere dello Sport - è che non si tratti di una rottura del legamento, ma di uno stiramento: se così fosse, come accaduto a luglio a Gagliardini, servirebbero dalle quattro alle sei settimane per il recupero. Nelle prossime ore, inoltre, verranno eseguiti accertamenti anche su Alessandro Bastoni, out contro i blucerchiati per un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato con la Nazionale. Inzaghi spera di averlo contro il Real in un San Siro che va verso il tutto esaurito. Solo crampi invece per Dimarco.