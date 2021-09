CdS – San Siro tutto esaurito. E anche le casse finalmente sorridono

Esauriti gli otre 37mila tagliandi messi in vendita per la partita di stasera

Sarà un colpo d'occhio importante quello che stasera il San Siro nerazzurro proporrà per il debutto stagione in Champions League della squadra di Inzaghi. Considerando la capienza del 50%, lo stadio sarà tutto esaurito: venduti gli oltre 37mila tagliandi e incasso lordo superiore ai 3 milioni di euro, come riferisce il Corriere dello Sport. In tribuna vip anche Bonolis, Scariolo, Berti, Samuel e Monica Graziana Contrafatto, terza alle paralimpiadi nei 100 metri.