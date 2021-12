CdS – Roma a pezzi: Mou furibondo si scaglia contro gli arbitri

Il Corriere dello Sport descrive lo stato d'animo in casa giallorossa dopo la sconfitta di Bologna

Furia Mourinho dopo il ko della Roma a Bologna. Non solo la sconfitta: il tecnico portoghese deve incassare anche le squalifiche di Abraham e Karsdorp, che dunque salteranno l'Inter sabato, e l'infortunio di El Shaarawy. Il Corriere dello Sport descrive lo stato d'animo dei giallorossi: "La Roma ancora una volta si sente penalizzata dagli arbitri, questa volta con Pairetto il giocatore più tartassato è stato Zaniolo, che ha subito tanti falli ed è stato anche ammonito per simulazione. Il tecnico si era già lamentato in campo e si è visto sventolare il cartellino giallo nel finale della partita - si legge -. Mourinho non ha voluto ascoltare le domande dalle tv e neanche in conferenza stampa. Era ancora furibondo per alcune decisioni arbitrali. L’ammonizione di Abraham e quella Karsdorp, che lo privano di due titolari contro l’Inter, non è riuscito a capirle. È dall'inizio della stagione che con gli arbitri la situazione è preoccupante, Mourinho si sente penalizzato, per questo ha deciso di alzare la voce. Per questo ha deciso di farsi sentire. Il campionato della Roma rischia di essere falsato e José non ci sta. Sabato affronta la sua Inter, ci tiene da matti a fare bella figura, ma dovrà affrontare la sua storia con una squadra a pezzi".