A Parigi continua a tenere banco il futuro di Adrien Rabiot, sempre più lontano dal rinnovo e sempre più vicino all'addio al Psg. Dopo le panchine in serie, domenica Tuchel non l'ha convocato nemmeno per la sfida con il Bordeaux. "Un particolare che ha riacceso, ovviamente, i riflettori sulla lotta in corso tra il club e il giocatore, anche se il tecnico ha cercato di smorzare le polemiche affermando che il 25enne non aveva effettuato la trasferta per problemi familiari - spiega il Corriere dello Sport -. Una risposta che non ha convinto la stampa transalpina e in particolare Rmc che, nella mattinata di ieri, ha affermato che il giocatore avrebbe deciso di chiudere ogni trattativa con il Psg a seguito del comportamento, considerato irrispettoso, da parte del club nelle ultime settimane, anche se le tensioni tra le due parti erano aumentate a seguito del ritardo di Rabiot prima della sfida contro il Marsiglia in campionato. L’entourage del giocatore chiede pazienza, mentre tra i dirigenti del Psg c’è chi pensa che Rabiot abbia già trovato un accordo con il suo nuovo club, con l’obiettivo di partire durante il mercato invernale ed uscire da un tira e molla che non aiuta nessuno. I sospetti, se così si può dire, cadono sul Barcellona, pronto a riconoscere al giocatore 10 milioni a stagione per sostituire Rafinha, indisponibile. Interessate all’evolversi della vicenda, qui da noi, tutte le big: Juve e Inter davanti a Napoli e Roma".

VIDEO - ACCADDE OGGI - BREHME PIAZZA LA BOMBA, MATTHAUS IN PERCUSSIONE: PESCARA-INTER 0-2 (1988)