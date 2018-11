Il Manchester United piomba su Lorenzo Pellegrini. Secondo il Corriere dello Sport, José Mourinho avrebbe messo gli occhi sul centrocampista della Roma sapendo della clausola in vigore di 30 milioni. "Peraltro, non c’è soltanto il Manchester United a mostrare un interesse concreto - si legge -. In Italia hanno chiesto informazioni (o qualcosa di più) la Juventus e l’Inter. Ed è proprio nella Milano nerazzurra che Pellegrini troverà un estimatore decisivo, cioè Beppe Marotta, che aveva provato a portarlo alla Juve in due diverse sessioni di mercato. All’estero, ora che ha conosciuto la ribalta della Champions League, qualche sondaggio è partito anche dalla Spagna. A 22 anni, Pellegrini è solo all’inizio di una grande storia sportiva: la Roma dovrà muoversi per evitare che si sviluppi altrove".