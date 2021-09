CdS – Onana all’Inter, salvo sorprese clamorose. Ma Handanovic può restare

Il camerunese sarà il successore di Handa, che non è detto che lasci i nerazzurri

Mattia Zangari

A meno di clamorose sorprese nel mercato di gennaio, il futuro di André Onana sarà all'Inter. E' quanto si legge sul Corriere dello Sport, in un articolo in cui si ricorda che i nerazzurri hanno 'bloccato' da un paio di mesi il portiere dell'Ajax che il 3 novembre prossimo potrà tornare in campo dopo aver scontato la squalifica per doping. Non con la maglia dei Lancieri di Amsterdam, visto che il ds Overmars è stato chiaro: per il camerunese, che ha rifiutato sia la cessione in estate sia il rinnovo del contratto, non c'è più posto. Si allenerà con la seconda squadra e sarà ceduto a gennaio o andrà via il 30 giugno a parametro zero. Marotta e Ausilio - aggiunge il quotidiano romano - puntano sulla seconda soluzione e ne hanno parlato in maniera approfondita con l'agente dell'estremo difensore camerunese, Albert Botines.

In ogni caso, la Beneamata si sente in netto vantaggio sulla concorrenza grazie al pieno gradimento dell'estremo difensore al trasferimento a Milano, ma non può dirsi al riparo da brutte sorprese. Cosa succederebbe, ad esempio, se un grande club, magari in corsa in Champions, a gennaio avesse bisogno di un portiere? "È questa l'unica variabile che può scombussolare i piani dell'Inter, finora rassicurata dai no dell'africano al Lione e a un altro paio di pretendenti. Portarlo in Italia a gennaio non è previsto, a meno che il rendimento di Handanovic non crolli. Il posto da extracomunitario in rosa, l'Inter lo avrebbe, ma non intende spendere per averlo con 6 mesi d'anticipo", aggiunge il Corsport.

In mezzo a questi dubbi, una convinzione: Onana sarà il successore di Handanovic che, a dispetto del suo contratto in scadenza a giugno, non è detto se ne vada. La prossima estate Samir avrà 38 anni, ma fisicamente è integro e due portieri di ottimo livello servono.