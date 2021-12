CdS – Nuovo Stadio, il dibattito pubblico allunga le tempistiche

Inter e Milan sperano non oltre i 7-12 mesi

Sarà la Cattedrale di Populous la nuova casa di Inter e Milan per il post-San Siro, ma la strada sono già che separa le due milanesi "dall'iniziare i lavori per costruire il nuovo San Siro non è in discesa" si legge sul Corriere dello Sport che spiega come il movimento che chiede la salvezza della storica Scala del calcio sembri intramontabile. "Siccome si tratta di una 'voce rumorosa'", a giudicare dal numero di persone raggruppate, il sindaco Giuseppe Sala ha aperto il dibattito pubblico sull'argomento malgrado "la legge che, a causa del Covid, avrebbe potuto evitare il dibattito pubblico".