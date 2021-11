CdS – Non solo Sanchez e De Vrij: Serie A falcidiata dalle Nazionali

Ben 22 i rientri anticipati dalle Nazionali: Serie A con i cerotti. L'analisi del Corriere dello Sport

Maledette siano le soste per le Nazionali... Concetto questo ridondante nella testa di ogni allenatore di Serie A, come spesso capita, ancora una volta falcidiata dagli infortuni post-Nazionali. Calabria, De Vrij, Bernardeschi... Ma non solo, perché la lista de giocatori di Serie A rientrati anzitempo dagli impegni con i rispettivi Paesi è piuttosto folta: "ben 22 rientri anticipati in appena una settimana, tra chi è stato rispedito a casa e chi si è fatto male in occasione dell’ultimo impegno. Qualcuno ha alzato bandiera bianca in via precauzionale, altri (come i sopracitati Calabria, De Vrij e Bernardeschi) rischiano di restare fuori per almeno due o tre settimane. Un’eternità visto che nell’imminente weekend comincia la volatona fino a Natale, con impegni a ruota fino al 22 dicembre" analizza il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi.