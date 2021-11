CdS – Niente Asia: Supercoppa a San Siro. Tutti i motivi della scelta

Il Consiglio di Lega ieri ha scelto Milano per far disputare Inter-Juve il prossimo 12 gennaio

Inter-Juve di Supercoppa si giocherà a Milano il prossimo 12 gennaio, probabilmente con fischio d'inizio alle ore 20.45. L'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri: scelta presa direttamente dal Consiglio di Lega, che dunque ha accantonato come previsto la possibilità di tornare a giocare in Arabia Saudita. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la visita di De Siervo in Asia aveva fatto pensare a un aumento dell'offerta da parte degli arabi, invece sul tavolo è rimasta la proposta da 7,5 milioni. "Di Arabia Saudita si parlerà in una delle prossime stagioni, visto che, in base agli accordi, resta ancora un’edizione di Supercoppa da disputare nella nazione asiatica. Giocare a Milano il 12 a gennaio, un mercoledì, significa anche non rinviare alcuna partita - si legge -. Ed è uno dei motivi per cui il 5 gennaio non è stato preso in considerazione, in quanto avrebbe obbligato lo spostamento non solo delle gare di Inter e Juve, ma anche di Milan-Roma, in calendario a San Siro il giorno della Befana. Inoltre, è stata scelta Milano - sarà il palcoscenico della Supercoppa per la decima volta, l’ultima nel 2010 con successo dell’Inter sulla Roma - perché garantisce una capienza maggiore rispetto all’Olimpico e quindi un potenziale incasso superiore. Che le due società si divideranno, visto che né Inter né Juve giocano formalmente in casa".