CdS – Nandez vuole l’Inter: pressing sul Cagliari, ma c’è distanza tra domanda e offerta

Per l'uruguaiano l'ostacolo non è rappresentato dalla formula: Giulini accetta il prestito con diritto di riscatto

Nahitan Nandez vuole l'Inter e spinge sia con il suo agente sia con i dirigenti del Cagliari perché lo lascino andare a Milano invece di aggregarsi ai rossoblu per iniziare la preparazione. È lo scenario descritto oggi dal Corriere dello Sport, che precisa come il problema non sia la formula (Giulini accetta il prestito con diritto di riscatto ), ma l'importante distanza tra domanda e offerta.

Dumfries resta la prima scelta, poi arriva l'uruguaiano. Le alternative sono i soliti Zappacosta (ma il Chelsea vuole 12-14 milioni), Dest (che per ora il Barcellona non vuol far partire) e Bellerin (l'Arsenal lo cede solo a titolo definitivo). La priorità è tutta per la fascia destra, mentre sulla corsia opposta Telles è l'opzione più gettonata.