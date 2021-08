CdS – Nandez, per l’Inter ormai è chiusa: solo pretattica?

Il club nerazzurro esclude la continuazione della trattativa con il Cagliari per l'uruguaiano: sarà davvero così?

E Nandez? Dopo tanto rumore, davvero la trattativa per l'uruguaiano è destinata a esaurirsi in questo modo? Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, dall'Inter fanno sapere che a centrocampo non arriverà nessun altro rinforzo, anche nel caso in cui Agoume dovesse accasarsi in prestito in qualche altra squadra (Francia?). Insomma, viene escluso un assalto a Nandez. Ma il quotidiano romano si domanda: solo pretattica?