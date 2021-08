CdS – Nandez-Nainggolan: tutto fermo. E se arriva Dumfries?

Non si sblocca la trattativa tra Inter e Cagliari. E intanto per il belga spunta l'interessa del club turco del Besiktas

Tra Nainggolan e il Cagliari spunta il Besiktas. Come conferma anche il Corriere dello Sport, il club turco si è fatto avanti per il belga, che valuterà l'offerta sebbene la sua idea resti quella di tornare in Sardegna. Peraltro, è noto il doppio filo che lega il Ninja a Nandez , trattativa al momento congelata visto lo scoppio del caso Lukaku.

Inter e Cagliari sono rimaste ferme nelle loro posizioni e, per ora, tutto tace. Come spiega il Corsport, lo scambio Nainggolan-Nandez, con il Cagliari che ha accettato per soddisfare le ambizioni dell'uruguaiano il prestito con diritto di riscatto, permetterebbe all'Inter di non fare con Nainggolan una minusvalenze a bilancio, ma la differenza tra domanda e offerta riguardo al prestito di Nahitan resta di 2 milioni. "Manca poco, ma nessuna delle due parti ha fatto passi in avanti - sottolinea il quotidiano romano -. E così l'Inter si troverà a pagare sia lo stipendio di luglio sia probabilmente quello di agosto al Ninja. Non il massimo per un club che ha problemi di liquidità. La logica dice che alla fine la trattativa con la società di Giulini sarà chiusa, con Nainggolan in rossoblù e Nandez a Milano perché ormai "certe" parole sono state spese nei confronti suoi e del suo agente Bentancur. Un piccolo dubbio, però, resta: se l'Inter troverà il modo, investendo una parte dei soldi arrivati da Lukaku, di arrivare a Dumfries, prenderà comunque Nandez?".