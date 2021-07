CdS – Nandez-Nainggolan: Inter e Cagliari sempre distanti

Secondo il Corriere dello Sport, non c'è stato nessun passo in avanti per la doppia trattativa

A differenza di quanto raccontato da altre fonti, secondo il Corriere dello Sport restano sensibili le distanze tra Inter e Cagliari sia per Nandez che per Nainggolan. L'incontro di ieri non ha avvicinato le parti, rimaste ferme sulle proprie posizioni. L'uruguaiano viene visto attualmente come la prima opzione per la fascia destra non tanto per il gradimento, quanto perché è raggiungibile in prestito e riscatto a differenza di Dumfries, Zappacosta, Bellerin, Dest, Mazraoui e Sidibé. "Le richieste di Giulini in viale della Liberazione non sono state accontentate - si legge -. Né quella legata a un prestito di Nandez da 10 milioni più riscatto fissato 20 né quella di un prestito da 2 milioni ma con Nainggolan "pagato" dall'Inter attraverso una buonuscita equivalente all'ingaggio che Radja percepisce attualmente per il 2021-22 (circa 8,5 milioni lordi). Anche perché tra le clausole pretese dai rossoblù c'era anche il diritto di riscatto trasformato in obbligo in caso di qualificazione alla Champions dei nerazzurri o di raggiungimento da parte di Nandez di 20 presenze". Capozucca ha chiesto anche info su Satriano, che piace a tantissimi altri club, mentre è fatta per la cessione in prestito di Stankovic al Volendam e di Persyn al Club Bruges.