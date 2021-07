CdS – Milan, pesano gli addii a zero di Donnarumma e Calhanoglu

Il club rossonero ha speso 60 milioni sul mercato, eppure secondo il Corsport non pare essersi migliorato

Il Corriere dello Sport analizza la situazione in casa Milan e sottolinea come, nonostante i tanti milioni spesi fin qui sul mercato, la rosa a disposizione di Pioli in apparenza non sembri migliorata rispetto a quella della passata stagione. Pesano, in tal senso, gli addii a zero di Donnarumma e Calhanoglu. "Un mese per stringere la forbice tra entrate e uscite - si legge -. Non è questa, necessariamente, la stella polare del Milan che sta per riappropriarsi della Champions League ma qualche ragionamento va fatto. Soprattutto dopo aver perso a parametro zero Donnarumma e Calhanoglu. Un doppio smacco, che però non ha avuto ripercussioni sull'estate di mercato rossonera. Almeno per ora, visto che 60 milioni sono stati comunque stanziati dalla società. Forte degli introiti Champions, e attiva come nessun'altra in Italia. Ecco perché i colpi che andranno a rifinire il prossimo Milan devono avere una connotazione meno onerosa possibile". Anzi, secondo il quotidiano romano, adesso il club rossonero potrebbe dover sacrificare qualche pezzo come Leao o Caldara.