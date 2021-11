CdS – Lunga e complessa: la trasferta in Transnistria è una “mazzata”

Il quotidiano romano spiega il programma dei nerazzurri in vista del match di domani sera contro lo Sheriff

Il Corriere dello Sport oggi riferisce l'agenda dell'Inter in vista della complessa trasferta di domani in Moldavia per giocare contro lo Sheriff. La partenza per la Transnistria è prevista per le 14.30 di oggi con un volo charter dopo la rifinitura ad Appiano Gentile e il pranzo. "Oltre alle due ore e mezzo di volo per Chisinau, ci sarà un trasferimento in pullman di quasi un'ora e mezzo per raggiungere Tiraspol - si legge -. In Transnistria le comunicazioni tramite cellulare non sono "scontate" (anzi...); l'uso delle carte di credito una chimera. Un viaggio del genere è considerato una bella "mazzata", soprattutto quello di ritorno (domani notte), nei giorni pre derby". Il volo di ritorno, infatti, è programmato subito dopo la gara, con la squadra che poi dormirà direttamente alla Pinetina.