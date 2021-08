CdS – Lazio, la mossa di Lotito: aumento di capitale per tesserare i nuovi

La possibile via d'uscita del presidente biancoceleste

Secondo il Corriere dello Sport è possibile che la Lazio non punti per forza sulla cessione di Correa per rimettere a posto l'indicatore di liquidità necessario a tesserare i nuovi. Claudio Lotito potrebbe infatti puntare su un aumento di capitale, cosa mai fatta durante la sua gestione. "In questo caso metterebbe soldi di tasca sua (attraverso Lazio Events) per far tornare in attivo l’indicatore", scrive il quotidiano. La cifrà è però top secret.