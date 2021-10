CdS – L’Inter la ribalta grazie a Inzaghi e a Pairetto

Il Corriere dello Sport decide ostinatamente di sottolineare un errore dell'arbitro che in realtà non è tale

Ignorando l'accurata moviola proposta da DAZN durante e dopo il match, il Corriere dello Sport sottolinea quasi con veemenza il presunto rosso mancato per Handanovic. "Le sostituzioni “illuminate” di Inzaghi, la grande prestazione di Dzeko, ma anche una topica a fine primo tempo di Pairetto hanno permesso all’Inter di tornare alla vittoria dopo i pareggi contro Atalanta e Shakhtar - si legge sul quotidiano romano -. La sosta, che si preannuncia tormentata complici i rientri previsti... all’ultimo secondo dei sudamericani, adesso sarà più serena per i campioni d’Italia che hanno subito gol per la sesta volta di fila in campionato, ma hanno saputo di nuovo rimontare. Il carattere non manca ad Handanovic e compagni, ma neppure alla formazione di Dionisi che per 55’ ha messo alle corde gli avversari e avrebbe meritato di trovarsi in vantaggio di più di un gol oltre che con un uomo in più, visto che l’intervento fuori area del portiere sloveno su Defrel al 45’ era da rosso". Ma in realtà no.