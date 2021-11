CdS – La Serie A ripensa alla media-company: ieri summit a Milano

Sulla scelta inciderà anche il risultato di DAZN: finora il passaggio allo streaming è stato tutt’altro che indolore

In Serie A si torna a parlare di media-company per uscire dalla crisi ed è stato questo l'argomento di cui si è parlato ieri una un summit tra i rappresentati dei club in un hotel a Milano. Lo riferisce il Corriere dello Sport. Quella della media-company sarebbe una svolta interna: "La Serie A punta a diventare produttrice diretta dei propri contenuti. E, in quest’ottica, un'ipotesi concerto è che si arrivi alla creazione del famoso “Lega Channel” - si legge -. Quella appena cominciata è solo la prima stagione di un triennio che si concluderà nel 2024. C’e tempo per lavorare, ragionare e poi scegliere che tipo di percorso imboccare. Chiaro che un fattore destinato ad incidere sarà il risultato di DAZN. Finora il passaggio allo streaming è stato tutt’altro che indolore. I problemi sembrano in via di risoluzione, ma le valutazioni non mancheranno". Ma attenzione al discorso fondi: non è da escludere che i contatti con la cordata Cvc-Advent-Fsi possano riprendere.