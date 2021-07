CdS – Joao Mario al Benfica a zero: Rui Costa avrebbe un debito ‘morale’ con l’Inter

Anche il quotidiano romano conferma: il portoghese va verso la risoluzione del contratto con i nerazzurri

Trova conferma sul Corriere dello Sport la notizia pubblicata ieri dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui Joao Mario dovrebbe raggiungere il Benfica da free agent dopo aver risolto il contratto con l'Inter. Il tutto per le famose complicazioni legali dovute alla clausola contenuta nel contratto firmato nel 2016: il rischio di perdere l'eventuale causa con lo Sporting (e di dover pagare 30 milioni) è grande, per questo il club nerazzurro valuta di perdere a zero il portoghese accollandosi una minusvalenza a bilancio pur di risparmiare i 6 milioni lordi dell'ingaggio. A quel punto, però, aggiunge il quotidiano romano, la società del neopresidente Rui Costa avrebbe un debito “morale” (da 7,5 milioni) con i nerazzurri, magari da pareggiare in una futura operazione di mercato.