CdS – Italia, Mancini può far rifiatare Barella e lanciare Dimarco

Tante modifiche all'undici di partenza previste dal quotidiano romano per la partita contro il Belgio di domenica

Possibili cambi per Mancini in vista della finale per il terzo e quarto posto di Nations League contro il Belgio in programma a Torino domenica alle 15. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, molto probabilmente in attacco toccherà a Raspadori, visto il ko di Kean e l'esito non felice del 'falso nueve' contro la Spagna. Ma quella del centravanti non sarà l'unica faccia nuova rispetto al ko di San Siro. Dentro, con ogni probabilità, anche Pellegrini (rifiata Barella), Locatelli (per Verratti) e Calabria. Dentro pure Berardi e Acerbi. E occhio a Dimarco: l'interista potrebbe debuttare in luogo di Emerson sulla corsia mancina.