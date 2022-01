CdS – Inzaghi, oggi primo incontro con Gosens. Caicedo già pronto per il derby

Sconfitto il Covid-19, il tecnico dirigerà di persona alla Pinetina il primo allenamento settimanale verso la gara col Milan

Sconfitto il Covid, Simone Inzaghi oggi pomeriggio tornerà ad Appiano Gentile per dirigere l'allenamento che sancirà l'inizio del countdown verso il derby di sabato. Come ricorda il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino troverà anche Matias Vecino, di rientro dal Sudamerica visto che non giocherà perché squalificato la seconda gara con l'Uruguay, conoscerà di persona Robin Gosens (i due si sono già parlati al telefono) e riabbraccerà Felipe Caicedo, già arruolabile per il Milan.