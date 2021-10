CdS – Inzaghi, ieri poche parole al gruppo: vuole il riscatto immediato con lo Sheriff

Il tecnico piacentino ha ribadito al gruppo che serviva più attenzione e cattiveria contro la Lazio

L'Inter arriva alla gara cruciale di Champions contro lo Sheriff con addosso la rabbia per la sconfitta con la Lazio, la prima in questa Serie A. Un ko evitabile che il gruppo dovrà "riscattare" immediatamente. Questo, stando al Corriere dello Sport, ha chiesto ieri mattina Simone Inzaghi ai suoi giocatori, nelle poche frasi scambiate con i suoi uomini prima di una seduta a due velocità (defaticante per i titolari, più intensa per gli altri). Il tecnico piacentino ha ribadito che serviva più attenzione nell'ultimo passaggio e più cattiveria nelle conclusioni per portare a casa una gara che per un'ora è stata sostanzialmente in controllo.