CdS – Inter sempre vigile su Nandez, nuovo tentativo a gennaio

[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]

Il Cagliari lo lascerà partire a gennaio solo se intanto si sarà avvicinato alla salvezza, ma i 35 milioni chiesti sono troppi

Redazione FcInterNews

Come riportato dal Corriere dello Sport, è sempre vivo l’interesse del club nerazzurro nei confronti del centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez. Per accaparrarsi il cartellino del calciatore uruguaiano l’inter dovrà affrontare in Italia la concorrenza della Roma e del Napoli, mentre in Europa sono interessati al giocatore anche diversi club della Premier League. Il Cagliari però non vorrebbe farlo partire subito, anzi dopo la sosta chiede a Nandez di caricarsi la squadra sulle spalle e aiutarla a racimolare i punti necessari a mettere da parte un pezzo di salvezza. Solo allora gli isolani potrebbero accontentarlo e concedergli una partenza che gioverebbe anche alle casse societarie.

Difficile che qualcuna delle pretendenti possa accettare i 35 milioni di cartellino richiesti, molto vicini alla clausola rescissoria, ma il Cagliari potrebbe far partire il centrocampista anche per una cifra di poco inferiore sia per far “respirare” le finanze del club sardo sia per accontentare il calciatore a lasciarlo partire per poter affrontare nuove sfide.

Gianluca Pisani

[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]

11 novembre 2021 (modifica il 11 novembre 2021 | 11:44) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]