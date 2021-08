CdS – Inter, è già Lautaro. Show di Correa: subito decisivo

Il Corriere dello Sport esalta la prestazione di Correa e la vittoria nerazzurra a Verona

Se il Toro si è dimostrato implacabile di testa con la rete del momentaneo 1-1, il Tucu ha poi spaccato definitivamente il match come richiesto da Simone Inzaghi. "Nonostante il pari, i nerazzurri continuavano ad essere poco fluidi in costruzione, sfiorando comunque il raddoppio con un’altra rimessa laterale in fotocopia del solito croato - si legge sul quotidiano romano -. Il centrocampo, però, continuava ad avere la luce spenta. Oltre a Calhanoglu, nemmeno Barella riusciva ad essere incisivo, in più si oscurava definitivamente Brozovic. Non a caso, proprio quest’ultimo veniva sostituto, da Vidal. E poco dopo cominciava lo show di Correa, che affondava un Verona generoso, in partita fino alla fine, ma in grado di tirare una sola volta in porta".