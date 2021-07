CdS – Inter, Dumfries e Hateboer sogni proibiti. Nandez, due strade col Cagliari

La priorità di mercato in casa nerazzurra rimane sempre rinforzare la fascia destra

Ecco perché il club di Viale della Liberazione si sta concentrando su operazioni low cost con la formula del prestito oneroso (1,5-2 milioni massimo) più diritto di riscatto. Nell'elenco dei papabili ci sono Bellerin, che spinge per venire in Serie A (ma l'Arsenal frena non gradendo la formula proposta), Zappacosta (stesso discorso per il Chelsea) e Nandez. Quest'ultimo è il nome più caldo, anche se non viene considerato una prima scelta ma un giocatore polivalente che può dare una mano sia sulla fascia sia in altri ruoli. L'ideale, per la dirigenza nerazzurra, sarebbe portare in rosa l'uruguaiano più un altro elemento. Opzione possibile solo se Giulini, presidente dei rossoblu, lo lascerà partire con uno scambio di prestiti "secco" (i dirigenti rossoblù assicurano di non essere interessati ad altri nerazzurri) oppure in prestito incassando un paio di milioni, ma senza obbligo di riscatto.