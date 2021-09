CdS – Inter afflitta dalla “sindrome europea”. Uno spettro aleggia su Inzaghi

Il commento del quotidiano romano all'avvio stentato dei nerazzurri in Champions League

Anche il Corriere dello Sport torna sulla serata di Champions dei nerazzurri e sottolinea le difficoltà internazionali della squadra di Inzaghi. "Sindrome europea" la chiama il quotidiano romano, visto che le frenate fuori dai confini italiani si ripetono ormai da 4 anni. "Con lo spettro di un'eliminazione che aleggia anche su Simone Inzaghi. Insomma, non tira mai aria di svolta - si legge -. Nemmeno con uno scudetto cucito sul petto. Anche in questa edizione la falsa partenza non aiuta a pensare positivo. Anche con Conte, l'Inter era rimasta a secco per le prime due giornate nell'ultimo biennio".

"A secco di reti in Europa da 287 minuti di seguito. Pensare che si tratta del miglior attacco della Serie A: venti gol a zero nel confronto campionato-Champions acuiscono i limiti oltre-confine - prosegue il quotidiano romano -. L'anno scorso l'Inter chiudeva la metà delle partite nel girone senza segnare, tre su sei. Qui siamo già a due". Tra le altre cose, il Corsport sottolinea anche la doppia faccia di Lautaro: praticamente implacabile in Serie A, diventa quasi invisibile in Champions. "Eppure aver vinto la Coppa America da protagonista, quest'estate, lasciava in dote un Toro di caratura internazionale", si legge.