Mauro Icardi e Radja Nainggolan vengono visti dal Corriere dello Sport come gli uomini decisivi di questa Inter che va spedita. "Icardi è alla terza rete stagionale, la seconda in altrettante presenze in Champions - si legge -. Grazie alla prodezza del Philips Stadion è a quota 110 con la maglia nerazzurra e Vieri, ottavo marcatore interista di tutti i tempi, è sempre più vicino (123). Sugli spalti mercoledì sera ad applaudirlo c’era anche la moglie Wanda Nara, arrivata con un volo privato martedì insieme al figlio Valentino per fare il tifo. E sui profili della show girl le foto di lei che festeggia entusiasta la vittoria e il viaggio in Olanda non mancano".

"Se Icardi ha firmato il 2-1, Nainggolan è stato protagonista del pareggio proprio nel momento più opportuno ovvero prima dell’intervallo - sottolinea sempre il Corsport -. Il Ninja è cresciuto tanto da metà settembre: merito di un lavoro personalizzato che ha fatto per trovare la migliore condizione".