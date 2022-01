Prima CdS – Frattesi e Bremer, l’Inter accelera

La prima pagina del quotidiano con sede a Roma

Il Corriere dello Sport in edicola sabato 8 gennaio fa il punto nello spazio laterale sul mercato nerazzurro: "Frattesi e Bremer, l'Inter accelera". L'apertura è invece dedicata al picco della pandemia e al governo che sollecita una stretta immediata da far ricadere sul calcio: "Chiudete gli stadi. Draghi chiama Gravina per l'ipotesi dello stop al pubblico. La Lega non ci sta".