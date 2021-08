CdS – Dzeko punta la Dinamo Kiev: manca un documento da Roma

L'attaccante bosniaco attende l'ufficialità per potersi allenare con i nuovi compagni e scendere in campo domani a Monza

Cosa manca per l'ufficialità di Dzeko all'Inter? Soltanto un documento, che deve arrivare da Roma. Un documento che riguarda il bosniaco e il club giallorosso. Se non ci saranno nuovi ritardi - si legge sul Corriere dello Sport -, nel pomeriggio potrà sudare con gli altri, essere convocato per l'amichevole di domani pomeriggio contro la Dinamo Kiev di Lucescu e provare a segnare la prima rete della sua nuova avventura. Una sorta di prova generale in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa, quando Inzaghi non potrà contare sullo squalificato Lautaro e sull'infortunato Sanchez. "Fisicamente sta bene e ha confermato a Inzaghi di aver svolto l'intera preparazione con la squadra di Mourinho senza risparmiarsi o avere in mente un trasferimento di mercato, nato all'improvviso dopo che Lukaku è voluto andare al Chelsea", spiega il Corsport. Dunque, gli servirà solo ambientarsi e fare gruppo con i nuovi compagni.