CdS – Dimarco alternativa di lusso per Inzaghi. E occhio al sorpasso

Il canterano nerazzurro potrebbe giocare dal 1' a Genova contro la Samp

La crescita evidente di Federico Dimarco , diventato adesso un jolly prezioso per l'Inter, è sottolineata oggi dal Corriere dello Sport. Alle dipendenze di Juric, il canterano nerazzurro è diventato un giocatore affidabile e con colpi non banali. E così i nerazzurri sono stati ben lieti di tenerlo ad Appiano, per la felicità di Simone Inzaghi che in lui ripone grossa fiducia.

Il titolare della fascia sinistra resta Perisic, ma Dimarco rappresenta un'alternativa di livello come ha dimostrato sia con il Genoa che con il Verona. "Ed è significativo che in entrambi quegli spezzoni l’Inter sia riuscita a segnare 2 gol - sottolinea il CdS -. Si può già prevedere che, quanto prima, avrà una chance da titolare, magari già domenica contro la Sampdoria. In ogni caso, ci sono tutti gli indizi perché il futuro diventi suo. Perisic ha ormai 32 anni e, soprattutto, il contratto in scadenza: ritrovarsi con il sostituto in casa sarebbe la migliore delle soluzioni. Il sorpasso potrebbe arrivare anche prima, vista la considerazione di Inzaghi, che ha già dimostrato di non farsi troppi scrupoli nel ribaltare le gerarchie".