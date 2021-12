CdS – Decisione presa: la Supercoppa italiana non si giocherà il 12 gennaio

L'idea emersa ieri è quella di spostare la partita tra Inter e Juventus alla fine della stagione

Il Corriere dello Sport non ha alcun dubbio: la Supercoppa italiana non si giocherà il 12 gennaio e sarà rinviata a data da destinarsi. Ieri, dopo le voci che si rincorrevano sull'accordo raggiunto da Inter e Juventus sul rinvio della sfida, la Lega aveva emesso un comunicato ufficiale che invece confermava la data del match, aggiungendo in coda però la frase "salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio".

"Al momento, comunque, non verranno fissate nuove date. È trapelato soltanto un orientamento generico, vale a dire quello di far slittare l'appuntamento fin verso la fine della stagione, con l'auspicio che, nel frattempo, ci sia un netto calo dei numeri della pandemia - spiega il quotidiano romano -. Permettendo, in questo modo, che la capienza degli impianti possa tornare quantomeno al 75%, così da da garantire un incasso più in linea con le aspettative".