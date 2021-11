CdS – De Vrij, si teme uno stiramento. Dzeko e Bastoni non preoccupano

L'olandese rischia di saltare il Napoli, l'attaccante e il difensore possono farcela

In attesa dei responsi medici definitivi, anche il Corriere dello Sport ha le medesime informazioni della Gazzetta sui tre giocatori interisti infortunati: ansia per Stefan de Vrij e cauto ottimismo per il recupero di Edin Dzeko e Alessandro Bastoni. Per il centrale olandese, che oggi svolgerà esami in patria e poi sarà rivalutato al rientro a Milano, si teme uno stiramento.