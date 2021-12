CdS – Daniel E. Straus è Mr. Sanità: l’Inter sarebbe una sfida inedita

Il Corriere dello Sport descrive il profilo del candidato forte a raccogliere l'eredità di Zhang secondo il quotidiano romano

"Azionista di minoranza dei Memphis Grizzlies del basket NBA, un anno fa Straus ha provato - senza riuscirci - ad acquisire i Timberwolves di Minneapolis, valutati circa 1,3 miliardi di dollari, poco più del miliardo di euro di cui si è parlato per l’Inter - racconta il Corsport -. Straus ha costruito l'impero ereditando le prime strutture per anziani dal padre, Joseph, avvocato ebreo ortodosso, morto all’improvviso nel ’78, a 66 anni. Laurea alla Columbia in Scienze politiche e in legge alla New York University, Straus lasciò il lavoro di avvocato a Manhattan per guidare l'azienda di famiglia, assieme al fratello Moshael. Da lì ha messo in pratica l’unica vera trilogia di New York: creare, sviluppare e vendere. Mr. Sanità ha sviluppato l’azienda, l’ha venduta per oltre un miliardo nel ’97, fondato la CareOne, che ora ha più di settanta case di riposo e cura e ventimila pazienti all’anno. Nella sua costellazione figurano partecipazioni in altre dieci società, la Straus Group, che investe in asset per lo sport, oltre a una fondazione sul cancro. Nei ritagli di tempo ha acquistato otto edifici a Madison Avenue e un palazzo che si trova accanto al Whitney Museum. L’Inter sarebbe una sfida inedita. Se c’è uno spiraglio, è questo senso di novità, oltre ai dollari, ad attrarre i miliardari americani".