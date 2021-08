CdS – Da Recoba a Pazzini: Correa è solo l’ultimo debuttante di successo

Il Tucu subito decisivo alla sua prima recita in nerazzurra: il club vanta una lunga tradizione di battesimi fortunati

Quello di Correa è stato solo l'ultimo di una lunga serie di debutti scoppiettanti in casa Inter. Oggi il Corriere dello Sport ricorda quelli relativi all'ultimo quarto di secolo, i più freschi per così dire. Memorabile, ad esempio, la doppietta di Recoba che rimontò il Brescia nel giorno dell'esordio di Ronaldo in Serie A: era la prima giornata del 1997/98. Due anni dopo, alla prima del 1999/2000, toccò a Vieri mandare in visibilio il popolo nerazzurro con una tripletta al Verona. La stagione del Triplete, invece, dopo il pari alla prima con il Bari, si inaugura con il perentorio 4-0 nel derby: protagonista, fra gli altri, Sneijder, arrivato poche ore prima a Milano e subito spedito in campo come titolare da Mourinho. Nel gennaio 2011, poi, arrivò il battesimo di Pazzini: due gol in meno di mezz'ora prima del sigillo di Ero'o per il 3-2 finale al Palermo. Al Bentegodi, invece, è toccato al Tucu. L'ultimo di una lunga serie.