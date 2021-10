CdS – Caos sudamericani: la Liga rinvia le gare di Real e Atletico

Ancelotti e Simeone con gli stessi problemi di Inzaghi, che però giocherà regolarmente sabato a Roma

Sempre a proposito del problema con i nazionali sudamericani, la Spagna conferma la linea già avuta nella sosta precedente. Per decisione del Consiglio Superiore per gli Sport, su pressione della Liga e contro le idee della Rfef, sono state rinviate le partite di Real Madrid e Atletico Madrid che sabato avrebbero dovuto affrontare Athletic e Granada con gli stessi problemi che avrà anche l'Inter con la Lazio. "Argentini, brasiliani e uruguaiani saranno in campo stanotte e ciò significa che sarebbero tornati a disposizione di Ancelotti e Simeone soltanto a poco più di 24 ore dai loro impegni di campionato - spiega il Corsport -. Che si sarebbero dovuti giocare per forza sabato, visto che martedì entrambe sono impegnate in Champions rispettivamente contro Shakhtar e Liverpool. Un episodio simile era successo già prima della 4ª giornata di campionato, quando per gli stessi motivi furono rinviate Siviglia-Barcellona e Villarreal-Alaves. Per la Liga, adesso, l’arduo compito di trovare, all'interno di un calendario fittissimo, le date che soddisfino tutte le componenti".