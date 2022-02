CdS – Caicedo rischia anche la Roma. Derby, Dumfries in pole su Darmian

Inzaghi non forzerà per l'ecuadoriano: Lautaro è diffidato e alla prossima giornata c'è il Napoli

L'affaticamento muscolare che aveva avvertito giovedì non è sparito. Per questo motivo Felipe Caicedo rischia di saltare il derby contro il Milan e probabilmente anche il 'derby personale' con la Roma di martedì in Coppa Italia. È quanto ipotizza oggi il Corriere dello Sport, pur precisando che non si tratta di niente di grave "tanto è vero che Inzaghi non esclude del tutto la possibilità di portarlo in panchina: dipenderà dal provino che l'ecuadoriano sosterrà stamani". Non c'è però la volontà di rischiarlo perché Lautaro è diffidato in campionato e sabato prossimo c'è la trasferta di Napoli. Intanto ieri sera il presidente Steven Zhang si è recato ad Appiano per cenare con la squadra e per far sentire la sua vicinanza (con lui anche gli ad Antonello e Marotta, il ds Ausilio e il suo vice Baccin). Il gruppo è rimasto in ritiro.