CdS – Barella MVP: un’altra prodezza dopo Monaco. Bastoni feroce e cattivo: 7

Voti alti per i due interisti protagonisti nella finalina di Nations League vinta contro il Belgio

Il Corriere dello Sport ha premiato Nicolò Barella com MVP di Italia-Belgio, finale terzo-quarto posto di Nations League vinta dagli azzurri ieri a Torino. Il centrocampista dell'Inter si è guadagnato un bel 7,5 in pagella: "Agisce nella zona di campo più delicata e dove Martinez intende attaccarci, come era successo con la Spagna, senza perdere colpi. Si fa trovare pronto per sbloccare la finalina con un gol splendido, il settimo della carriera in Nazionale. Destro volante nell’angolo, dove Courtois non arriva. Un’altra prodezza, concedendo il bis di Monaco di Baviera", il giudizio dei colleghi del quotidiano romano. Mezzo voto in meno, invece, all'altro nerazzurro Bastoni: "Feroce e cattivo al punto giusto. Deve cancellare l’errorino di San Siro e ci riesce con autorevolezza. Chiusure con i tempi giusti, contrasti, spesso raddoppia e copre Acerbi. Prova di grande sostanza".