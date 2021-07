CdS – Appiano, arrivano De Vrij e Brozovic. Lukaku&Co. in gruppo in Florida

Arrivano alla spicciolata i giocatori nerazzurri che sono stati impegnati in competizioni internazionali

Non si scorgono trattative lampo all'orizzonte in casa Inter, come ha confermato ieri sera Beppe Marotta a Sky Sport nel pre-partita del test amichevole contro il Lugano. Gli unici volti nuovi che Simone Inzaghi vedrà prima della partenza per la tournée in Florida, spiega il Corriere dello Sport, saranno quelli dei nerazzurri che si aggregheranno al gruppo nelle prossime ore: oggi è il giorno di Stefan De Vrij, domani quello di Marcelo Brozovic, mentre Perisic, che ha sconfitto il Covid l'8 luglio, dovrebbe invece restare in vacanza (le sue tre settimane per lui partiranno dalla data della guarigione). I cileni Vidal e Sanchez, l'uruguaiano Vecino e Lukaku, infine, si aggregheranno al gruppo negli States.