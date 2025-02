"Spero che il derby d’Italia lo vinca la Juventus, ma d’altronde lo dico da tifoso, anche se per un anno ho giocato all’Inter". Così Franco Causio alla Gazzetta dello Sport.

"Spero soprattutto che la squadra mi convinca, ma lo reputo difficile. In primis la considero una sfida complessa perché l’Inter è una squadra che si è confermata tosta grazie soprattutto a una rosa ampia, la migliore di tutte in campionato. Il secondo motivo è che l’allenatore, Simone Inzaghi, nelle prime tre stagioni all’Inter si è dimostrato molto bravo a gestire il gruppo e lo stesso sta facendo in questa annata. Come pronostico dico comunque Juventus, anche se non saprei su quale calciatore scommettere in particolare".