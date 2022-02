Cassano: “Sensi il miglior centrocampista italiano. Ha qualcosa di Xavi e Iniesta”

FantAntonio stravede per l'interista in prestito alla Samp: "Paragoni? Come tocco di palla e corsa mi ricorda molto Arthur, per me uno dei più forti al mondo"

Intervistato dal Secolo XIX, Antonio Cassano ha elogiato senza mezzi termini Stefano Sensi, appena passato in prestito alla Samp. "Per me in questo momento è il centrocampista italiano più forte, qualitativamente e anche di idee. È un calciatore sensazionale, da top club. Per me è meglio di Locatelli, di Verratti, di Jorginho... Se fossi Mancini non avrei dubbi e ci punterei pesantemente - sottolinea FantAntonio -. Il suo punto debole fino a oggi è stato solamente uno, quello fisico. È stato molto penalizzato dagli infortuni. Paragoni? Come tocco di palla e corsa mi ricorda molto Arthur, per me uno dei più forti al mondo in questo momento. La Juventus forse non lo sa valorizzare. Se invece vogliamo esagerare, e sottolineo esagerare, vedo in lui qualcosa di Xavi e di Iniesta. Ecco, Sensi è un calciatore filosoficamente da Barcellona. Il ruolo? Andrei da lui e gli chiederei, "dove pensi di rendere meglio?". Mezzala, trequartista, play, seconda punta, per me può fare tutto".