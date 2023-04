Secondo la Gazzetta dello Sport, i tempi si allungano per quanto riguarda la situazione della Juventus. "I “pre deferimenti” della Juve e dei suoi ex dirigenti non arriveranno nel giro di poche ore, ma potrebbe essere necessario qualche giorno in più. L’orientamento della procura federale non è in discussione con la decisione di andare avanti sul fronte del club e dei suoi ex dirigenti, la segnalazione dei procuratori coinvolti alla Commissione federale agenti e il non luogo a procedere per i calciatori. Ma è chiaro che l’atto di chiusura dell’istruttoria del caso stipendi, di fatto un «abbiamo indagato su di te/voi ed è emerso questo, questo e quest’altro e ci sono diverse ipotesi di reati sportivi, avete la possibilità ora di essere sentiti o di inviarci memorie» deve essere scrupolosamente compilato perché sarà di fatto il testo che governerà l’eventuale e probabile processo. Possibile che arrivi tutto prima di Pasqua, ma c’è anche l’ipotesi che avvenga immediatamente dopo. A questo punto è facile immaginare che i deferimenti scattino dopo il 19 aprile, il giorno più lungo del processo plusvalenze, l’udienza del Collegio di garanzia presso il Coni che deve decidere sul meno 15 in classifica e le maxi inibizioni per gli ex dirigenti juventini, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved".