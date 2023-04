Paolo Casarin prende oggi posizione durante Radio Anch'io Lo Sport riguardo alle proteste del Milan per un paio di situazioni arbitrali a Bologna. "Bisognerà riabituarsi alle quantità di rigori normali - dice -. Abbiamo vissuto in Italia e solo in Italia un campionato con 187 rigori qualche anno fa, metà di questi erano inesistenti ma era passato il concetto che ogni fallo di mano era rigore. Quest'anomalia è in fase di non rapida ma certa riduzione. Si sta tornando alla normalità, dove l'involontarietà è predominante soprattutto se è la palla che va verso il braccio e non il contrario.