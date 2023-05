Paolo Casarin è intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport per commentare l'operato degli arbitri nell'ultima giornata di campionato, in particolare in relazione alla gara tra Bologna e Juventus. "C'è questa commissione di ex calciatori e allenatori all'Uefa secondo cui l'involontarietà in area va valutata e quindi si cambierà la visione dei falli di mano in area, di modo che non per forza qualsiasi cosa fuori area viene fischiata e fuori cose ben più gravi non vengono punite. Ieri il peso del fallo di Orsolini su Alex Sandro e quello di Danilo su Orsolini non sono molto diversi", ha commentato Casarin.

Riguardo al monitor non funzionante, "mi auguro che si tratti di un caso straordinario", ha sentenziato l'ex arbitro.