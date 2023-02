Paolo Casarin plaude alle decisioni di Orsato in Bologna-Inter. "All’inizio - scrive sul Corriere della Sera - ha preso, in area dell’Inter, due provvedimenti tecnici esemplari che tutti gli altri colleghi dovrebbero adottare cancellando finalmente i dubbi seminati negli ultimi anni per casi simili. In particolare mai calcio di rigore per contatto casuale e involontario del pallone sul braccio di Darmian in caduta da perdita di equilibrio. Per contro sempre fuorigioco attivo per quel tipo di interferenza di Dominguez sul tiro di Barrow diretto verso la rete. Scelte di Orsato condivise dai ventidue, corretti fino alla fine".