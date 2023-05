Doppietta all'esordio nel Mondiale Under-20 per Cesare Casadei, ex stella della Primavera Inter e oggi di proprietà del Chelsea dopo il trasferimento estivo che tanto ha fatto chiacchierare (anche a sproposito).

Sa che se andate avanti potrebbe scapparci un derby? Nell’Albiceleste gioca col 10 Valentin Carboni, che ha vinto insieme a lei lo scudetto Primavera con l’Inter...

"Sarebbe bello incontrarlo in campo, sì. E poi Italia-Argentina è una classica, come col Brasile, sono partite che pesano...".

Un anno in Inghilterra le è servito tanto.

"Sì, credo di aver fatto progressi, nell’ultimo anno sono cresciuto da ogni punto di vista. Metto sempre tutto quello che ho in allenamento, parlo spesso con i miei tecnici e chiedo a loro cosa pensano possa aggiungere al mio bagaglio".

Una stagione a metà: prima parte coi giovani del Chelsea, poi a gennaio il prestito al Reading.

"In Championship ho trovato una realtà diversa, passare da un settore giovanile a una prima squadra è sempre un bel gradino da salire. Non è semplice, ma ti fa crescere".

L’estate scorsa si parlava di lei solo per quei 15 milioni. Dica la verità: è un’etichetta che le pesa?

"No, mai. Io sono uno che si concentra sul campo e stop. Il mercato l’ho vissuto con serenità, con pazienza, aspettavo che succedesse quello che è successo. Le cose che si dicevano sul mio conto non mi hanno mai urtato".

È vero che ai tempi dell’Inter vedeva e rivedeva i video di Nicola Berti?

"Lui è uno che giocava di fisico, che partiva palla al piede, ho iniziato a vederlo su youtube ed è diventato uno dei miei punti di riferimento".