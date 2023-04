Roberto De Zerbi farebbe bene a restare per qualche stagione in Premier League, il campionato in cui sta prendendo sempre più piede la sua filosofia di calcio che ha incantato anche Pep Guardiola. A dirlo è Giovanni Carnevali, amministratore delegato di quel Sassuolo che ha fatto conoscere il tecnico bresciano al grande calcio: "In Italia aveva ricevuto tante proposte, pure importanti, ma io gli dicevo: 'Meglio del Sassuolo è difficile trovare', e Roberto era d'accordo. L'estero lo ha completato come allenatore e uomo - ha raccontato a Sporteweek -.

Come persona, credo che l'Italia gli manchi. In Inghilterra, sotto l'aspetto umano, può fare un po' di fatica. Ma sotto l'aspetto professionale gli consiglio di restare ancora qualche anno in Premier, il meglio che c'è oggi. È ancora giovane, poi potrà rientrare".