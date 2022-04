Andrea Carnevale, che con il Napoli ha vinto due scudetti nel 1987 e nel 1990, ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle chance tricolori per la squadra di Spalletti, in lotta con Inter e Milan. "Il mancato allungo del Milan ha rimescolato le carte e l’Inter comunque deve recuperare una partita - ha sottolineato l'ex attaccante -. Il fatto che da tempo non si vedesse una corsa a tre può giocare a favore del Napoli. Devono crederci tutti, non soltanto i calciatori. Quando ci andò vicino quattro anni fa, la Juventus era dominante. Ora c’è una concorrente in più ma può contare su un organico completo".