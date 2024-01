"Sarò allo stadio con Pieraccioni e i nostri figli. Sarà un test importante a cui noi arriviamo dalla delusione della Supercoppa, loro dall’entusiasmo di averla vinta. Se non altro abbiamo avuto più tempo per prepararci, un aspetto da non sottovalutare. Sulla carta l’Inter è imbattibile, ha 2-3 squadre oltre a quella che manda in campo, però il calcio è bello perché è imprevedibile". Lo dice Carlo Conti, conduttore televisivo di fede viola, intervistato da La Gazzetta dello Sport nel giorno di Fiorentina-Inter.

A proposito di Supercoppa, che effetto le ha fatto vederla giocare a Riad?

"Lo stadio mezzo vuoto per la prima partita era un po’ triste, ma comprendo bene le esigenze economiche del nostro calcio, soprattutto dopo la pandemia che lo ha penalizzato. Io però vorrei vedere in campo più italiani. Credo che dietro ai risultati non brillanti della Nazionale ci sia anche questo".