"Quanti bianconeri sarebbero titolari nell’Inter? Direi pochi, ma lascio ai lettori la risposta". Stefano Capozucca, direttore sportivo della Ternana, commenta su Tuttosport l'operato di Massimiliano Allegri in questa stagione.

"L’essere stati quasi al livello dell’Inter per mesi sottolinea il lavoro di Allegri - dice -. Può piacere o meno sul piano del gioco, ma serve rispetto nel criticare. Sui social la gente perde la testa e leggo assurdità che sfociano nella maleducazione. La Juve non ha campioni, solo tanti buoni giocatori: così non si vincono i campionati".